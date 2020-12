Aifa approva il vaccino anti-Covid. Pfizer e BioNTech: “Momento storico” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – Pfizer e BioNTech SE hanno annunciato di aver ricevuto “il via libera dall’Aifa, che ha recepito in Italia l’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni (CMA), concessa centralmente dalla Commissione europea per il vaccino a mRNA (BNT162b2) contro il COVID-19. Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio in tutti i paesi dell’Unione Europea sarà BioNTech. La distribuzione del vaccino sul territorio italiano sarà stabilita secondo criteri di priorità definiti dal Servizio Sanitario Nazionale”. Così in una nota Pfizer. Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – Pfizer e BioNTech SE hanno annunciato di aver ricevuto “il via libera dall’Aifa, che ha recepito in Italia l’autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a condizioni (CMA), concessa centralmente dalla Commissione europea per il vaccino a mRNA (BNT162b2) contro il COVID-19. Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio in tutti i paesi dell’Unione Europea sarà BioNTech. La distribuzione del vaccino sul territorio italiano sarà stabilita secondo criteri di priorità definiti dal Servizio Sanitario Nazionale”. Così in una nota Pfizer.

