Volvo - Il secondo modello elettrico debutterà a marzo

(Di martedì 22 dicembre 2020) Una secondaelettricail prossimoper andare ad affiancare la XC40 Recharge già a listino: ad annunciarlo, in un'intervista ad Automotive News, è stato l'amministratore delegato della Casa svedese, Hakan Samuelsson. In occasione della presentazione della vettura, ha aggiunto l'ad, verranno anche rivelati ulteriori dettagli sulla strategia di elettrificazione del marchio scandinavo, intenzionato a introdurre una emissioni zero all'anno fino al 2025.L'elettrica potrebbe essere la Serie 40 berlina. Sulla identità dell'auto ancora sappiamo poco e l'unico punto fermo è la presenza della piattaforma modulare Cma, utilizzata anche dalla cugina Polestar 2. Basandoci sulle concept che laaveva mostrato nel 2016, appare quindi probabile che la seconda elettrica possa avere le ...

zazoomblog : Volvo - A marzo debutterà il secondo modello elettrico - #Volvo #marzo #debutterà #secondo - dinoadduci : Volvo - A marzo debutterà il secondo modello elettrico -

Ultime Notizie dalla rete : Volvo secondo

Quattroruote

Kit compressore Mobilità Volvo, Kit di pronto soccorso, Leva di rilascio dello schienale dei sedili esterni nella seconda fila per facilitare l'accesso, Limitatore di velocità, Luci bagagliaio, Luci ...Sarà basata sulla stessa piattaforma della XC40 ma non dovrebbe essere un SUV L'amore tra Volvo e la mobilità 100% elettrica non è certo notizia di oggi, e già sappiamo come la Casa svedese punti a pr ...