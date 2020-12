Uomini e Donne anticipazioni martedì 22 dicembre 2020: Chiara delusa da Davide, Matteo dice “no” a Sophie (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne, quella di oggi, martedì 22 dicembre, sarà incentrata principalmente sui due tronisti ancora in gioco, Davide e Sophie. In merito al primo, il ragazzo darà del filo da torcere a Chiara. La tronista, invece, sceglierà di portare in esterna solo Matteo. Quest’ultimo, però, durante la puntata lascerà tutti di stucco dando una risposta inaspettata alla giovane. Al trono over, invece, Armando si ritroverà al centro di nuove polemiche. Spoiler puntata di oggi: Davide si sbilancia Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Davide è uscito con Beatrice. I due hanno trascorso un’esterna da ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 22 dicembre 2020) L’ultima puntata dell’anno di, quella di oggi,22, sarà incentrata principalmente sui due tronisti ancora in gioco,. In merito al primo, il ragazzo darà del filo da torcere a. La tronista, invece, sceglierà di portare in esterna solo. Quest’ultimo, però, durante la puntata lascerà tutti di stucco dando una risposta inaspettata alla giovane. Al trono over, invece, Armando si ritroverà al centro di nuove polemiche. Spoiler puntata di oggi:si sbilancia Ledella puntata di oggi dirivelano cheè uscito con Beatrice. I due hanno trascorso un’esterna da ...

