Ultime Notizie Roma del 22-12-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020)dailynews radiogiornale martedì 22 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Mirko Imperia prendo recovery Plan annuncia la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc di maggioranza è pronta a portare la bozza finale in consiglio dei ministri entro l’anno il capo del governo Prova a spegnere le micie dei renziani Ma la tensione con Italia Viva a salta oggi l’incontro a Palazzo Chigi il PD chiede chiarezza sulla tuxford invitando non sostituire le istituzioni le agenzia Europea del farmaco ha dato l’ok e il vaccino anti covid ISS either be on the che non mentono indicazioni per vaccino Non funzionerà contro la variante del covid-19 mercoxit direttrice esecutiva delle La Commissione Europea ha annunciato il via libera all’immissione in commercio del vaccino avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una nuova città più forza e ...