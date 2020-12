Sassuolo, De Zerbi: «Sampdoria pericolosa dal nulla. Infortuni? Più di uno» (Di martedì 22 dicembre 2020) Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Sampdoria. Sampdoria – «Le venti squadre sono pienamente in corsa ognuna per il proprio obiettivo e la Sampdoria è tornata a far punti. Sono aggressivi, verticali e quindi dal niente creano pericolo. Stanno bene fisicamente e sono tosti». CONDIZIONI Sassuolo – «Speriamo di entrare in campo pensando a come abbiamo preso gol da Leao. Probabilmente alzando l’asticella sempre di più qualche volta cadi. Sapevo che ci potevano essere dei blackout». SQUADRA – «Siamo contenti ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la: le sue dichiarazioni Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la– «Le venti squadre sono pienamente in corsa ognuna per il proprio obiettivo e laè tornata a far punti. Sono aggressivi, verticali e quindi dal niente creano pericolo. Stanno bene fisicamente e sono tosti». CONDIZIONI– «Speriamo di entrare in campo pensando a come abbiamo preso gol da Leao. Probabilmente alzando l’asticella sempre di più qualche volta cadi. Sapevo che ci potevano essere dei blackout». SQUADRA – «Siamo contenti ...

