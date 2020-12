Pierdavide Carone ricorda il papà scomparso: 'Il tuo primo compleanno che non passeremo insieme' (Di martedì 22 dicembre 2020) Il cantautore ha perso suo padre poco più di un mese fa e oggi, che avrebbe compiuto 70 anni, gli dedica un pensiero speciale Leggi su today (Di martedì 22 dicembre 2020) Il cantautore ha perso suo padre poco più di un mese fa e oggi, che avrebbe compiuto 70 anni, gli dedica un pensiero speciale

Notiziedi_it : Pierdavide Carone ricorda il papà scomparso: “Il tuo primo compleanno che non passeremo insieme” - elena2573637011 : @Carone_Official @OfficialASRoma Ciao pierdavide ,quello che mi viene da dirti ora che le persone che ti vogliono b… - indisguise_a : @chanvndIerbong Sto maleee che fine ha fatto Pierdavide Carone - RadioGemini1 : Ora in onda: Pierdavide Carone - Forza e coraggio! - DanyUnicaMeta : RT @PaolaSiboni2: Io vorrei un duetto tra Ermal Meta e Pierdavide Carone per dare visibilità a Carone che,secondo me, è un bravissimo cant… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierdavide Carone Pierdavide Carone ricorda il papà scomparso: "Il tuo primo compleanno che non passeremo insieme" Today.it Premio Remigio Paone: una 4a edizione da ricordare

Roberta Morise Altri ospiti del panorama nazionale sono Pupi Avati, Roberta Morise (in foto) e Pierdavide Carone (dei quali vi abbiamo presentato il loro brano insieme) e Gianluca Mech. Non mancano le ...

Roberta Morise, confessione intima a La vita in diretta: “Mi è mancato…”

Roberta Morise, tra gli ospiti presenti in studio, ha parlato, tra le altre cose, del brano ‘A mano a mano’ che ha inciso con Pierdavide Carone, come omaggio a Rino Gaetano. “Sono felicissima. Questo ...

Roberta Morise Altri ospiti del panorama nazionale sono Pupi Avati, Roberta Morise (in foto) e Pierdavide Carone (dei quali vi abbiamo presentato il loro brano insieme) e Gianluca Mech. Non mancano le ...Roberta Morise, tra gli ospiti presenti in studio, ha parlato, tra le altre cose, del brano ‘A mano a mano’ che ha inciso con Pierdavide Carone, come omaggio a Rino Gaetano. “Sono felicissima. Questo ...