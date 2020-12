La Speranza. (Di martedì 22 dicembre 2020) di Savino Giacomo Guarino. Speranza… e non come il cognome del ministro, ma come quella che ha tenuto in vita i nostri nonni durante la seconda... Leggi su freeskipper (Di martedì 22 dicembre 2020) di Savino Giacomo Guarino.… e non come il cognome del ministro, ma come quella che ha tenuto in vita i nostri nonni durante la seconda...

Pontifex_it : Chi non guarda la crisi alla luce del Vangelo, si limita a fare l’autopsia di un cadavere: guarda la crisi, ma senz… - lauraboldrini : Via libera di #EMA al #vaccino #PfizerBioNTech. Una luce di speranza. Finalmente. Il 27 dicembre anche in Italia c… - NicolaPorro : #Ricciardi: “Londra aveva nascosto la #varianteinglese”. Indovinate quante volte, il consulta di #Speranza, ha denu… - ChiaraSulmoni : RT @start_insight: ??Il 2020 è stato difficile e impegnativo per molti di noi, sia nella vita privata che professionale. Vi ringraziamo per… - FIWReylo : RT @FIWReylo: Il rewatch dei film di Star Wars arriva a Episodio IV: Una nuova speranza!!! Appuntamento il 22/12/20 su Twitch, alle 21:30 c… -