**Governo: Orlando, ‘Draghi? non lo vedo, esecutivi tecnici non portato benissimo’** (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Un governo Draghi? Non lo vedo. Anche per il suo carattere ovvero la riedizione di una formula tecnica che non ha dato risposte che ci si aspettava”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Un giorno da pecora su Radio Rai Uno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) – “Un governo Draghi? Non lo. Anche per il suo carattere ovvero la riedizione di una formula tecnica che non ha dato risposte che ci si aspettava”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a Un giorno da pecora su Radio Rai Uno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Governo: Orlando Renzi imprevedibile gioca sempre con più opzioni aperte - #Governo: #Orlando #Renzi - zazoomblog : Governo: Orlando unici a parlare di crisi in piena pandemia - #Governo: #Orlando #unici #parlare - TV7Benevento : **Governo: Orlando, 'unici a parlare di crisi in piena pandemia'**... - TV7Benevento : **Governo: Orlando, 'possibile rimediare le cose, ma farlo in fretta'**... - TV7Benevento : **Governo: Orlando, 'Draghi? non lo vedo, esecutivi tecnici non portato benissimo'**... -