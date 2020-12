Futuro Fonseca, i Friedkin riflettono: Tiago Pinto si interroga (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA - Paulo Fonseca non convince, la Roma non decolla, la conferma del quarto posto (con Lazio e Atalanta che si sono avvicinate) non lascia tranquilli i nuovi proprietari della società giallorossa. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA - Paulonon convince, la Roma non decolla, la conferma del quarto posto (con Lazio e Atalanta che si sono avvicinate) non lascia tranquilli i nuovi proprietari della società giallorossa. ...

Ultime Notizie dalla rete : Futuro Fonseca Futuro Fonseca, i Friedkin riflettono: Tiago Pinto si interroga Corriere dello Sport.it Fonseca, futuro tutto da capire

Il futuro del tecnico è ancora tutto da definire Paulo Fonseca non convince, la Roma non decolla, la conferma del quarto posto non lascia tranquilli i nuovi proprietari della società giallorossa. La R ...

Inzaghi e Fonseca, presente e futuro di Lazio e Roma

La lotta al quarto posto, ancora tutta da decifrare, potrebbe rivelarsi una corsa a quattro, tra Napoli, Atalanta, Lazio e Roma. Difficile dirlo, ma le romane, per motivi diversi, hanno dimostrato che ...

