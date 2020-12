Disturbo disforico premestruale | come curarlo

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) Per la prima volta, un nuovo studio mostra che il trattamento con un modulatore del recettore del progesterone è efficace per il trattamento di sintomi tipiciirritabilità e depressione nelle donne affette da PMDS. Lo studio, condotto presso l’Università di Uppsala, il Karolinska Institutet e l’Università di Umeå, è stato pubblicato sulla rivista medica American Journal of Psychiatry. Il(PMDS) è una condizione che causa gravi sintomi premestruali mentali con un significativo impatto negativo sulla vita quotidiana e colpisce il 3-5% delle donne in età fertile. Oggi il trattamento standard è combinato con pillole anticoncezionali o inibitori della ricaptazione della serotonina, cioè gli antidepressivi. Questi trattamenti sono efficaci ma non sono adatti a tutte le donne. ...