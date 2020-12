Covid, eccesso mortalità: il report (in una città tasso non cala) (Di martedì 22 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’ultimo aggiornamento dell’”Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19“, monitoraggio realizzato dal ministero della Salute, ha analizzato la situazione relativa ai decessi in riferimento alla settimana dal 2 all’8 dicembre. Nelle città dove era stata registrata un’impennata della mortalità nelle settimane precedenti, dal 2 all’8 dicembre 2020 si osserva un calo delle persone defunte. Tuttavia il dato legato alle morti resta comunque alto se confrontato a quello degli anni passati. In particolare, rispetto alla settimana precedente si nota un trend in calo dell’eccesso di mortalità, soprattutto al Nord: ad esempio a Torino, la variazione tra decessi visti e quelli attesi (sulla ... Leggi su improntaunika (Di martedì 22 dicembre 2020) Alessandro Nunziati L’ultimo aggiornamento dell’”Andamento dellagiornaliera (SiSMG) nelleitaliane in relazione all’epidemia di-19“, monitoraggio realizzato dal ministero della Salute, ha analizzato la situazione relativa ai decessi in riferimento alla settimana dal 2 all’8 dicembre. Nelledove era stata registrata un’impennata dellanelle settimane precedenti, dal 2 all’8 dicembre 2020 si osserva un calo delle persone defunte. Tuttavia il dato legato alle morti resta comunque alto se confrontato a quello degli anni passati. In particolare, rispetto alla settimana precedente si nota un trend in calo dell’di, soprattutto al Nord: ad esempio a Torino, la variazione tra decessi visti e quelli attesi (sulla ...

alexMazzini4 : @ValerioWho83 @Massimo_Gorelli @ShooterHatesYou ok, cerca mortalità in eccesso: i morti veri per covid (anche indir… - SiamolaGente : @marccardillo @xh_andrea @vecchiopaglia Non li fa 8k e nemmeno 7 in eccesso, stanno delirando,. Che poi fanno davve… - Ussignur_ : > in altri invece c'è una mortalità in eccesso (come del resto tutti gli inverni) ma sarà per covid oppure perché l… - VinTarantino : Sacrosanta la divulgazione ma per me la dobbiamo smettere con sto eccesso quotidiano di notizie scientifiche così l… - Le_Baron__Rouge : @SardegnaG @GesuinoCardu Tipo che i dati sono fino al picco COVID. Tipo che l’eccesso di mortalità è relegato a zon… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid eccesso Nel 2020 in Italia un eccesso di mortalità senza precedenti Scienza in rete Covid, eccesso mortalità: il report (in una città tasso non cala)

A Roma l’eccesso di mortalità (+47% ... un forte incremento della mortalità osservata in concomitanza con la prima fase dell’epidemia di Covid-19. Quindi si è potuta notare la successiva riduzione che ...

Covid, città italiane: report sull'eccesso di mortalità, i dati

A Roma l’eccesso di mortalità (+47% ... mortalità osservata in concomitanza con la prima fase dell’epidemia di Covid-19. Quindi si è potuta notare la successiva riduzione che ha riportato ...

A Roma l’eccesso di mortalità (+47% ... un forte incremento della mortalità osservata in concomitanza con la prima fase dell’epidemia di Covid-19. Quindi si è potuta notare la successiva riduzione che ...A Roma l’eccesso di mortalità (+47% ... mortalità osservata in concomitanza con la prima fase dell’epidemia di Covid-19. Quindi si è potuta notare la successiva riduzione che ha riportato ...