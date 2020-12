Coniugi fatti a pezzi in valigia: la donna arrestata non risponde al pm (Di martedì 22 dicembre 2020) Si è avvalsa della facoltà di non rispondere a pm e investigatori dei carabinieri Elona Kalesha,. 36 anni di Durazzo (Albania), arrestata stamani, 22 dicembre, a Firenze con l'accusa di aver ucciso e occultato i cadaveri dei genitori del fidanzato, Shpetim e Teuta Pasho, la coppia sparita nel 2015 Leggi su firenzepost (Di martedì 22 dicembre 2020) Si è avvalsa della facoltà di nonre a pm e investigatori dei carabinieri Elona Kalesha,. 36 anni di Durazzo (Albania),stamani, 22 dicembre, a Firenze con l'accusa di aver ucciso e occultato i cadaveri dei genitori del fidanzato, Shpetim e Teuta Pasho, la coppia sparita nel 2015

