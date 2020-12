Conclusione contratto con SMS: meccanismo e giurisprudenza sul punto (Di martedì 22 dicembre 2020) Molto spesso ci si interroga sui rapporti intercorrenti tra norme giuridiche e nuove tecnologie, cercando di capire se le prassi moderne possano essere compatibili, o meno, con il dettato di un articolo del Codice Civile o di qualche altra legge. Qui di seguito vogliamo vedere da vicino una questione pratica senza dubbio interessante e che merita risposta: può un sms, ovvero un messaggio inviato dal cellulare o smartphone, costituire la prova della Conclusione di un contratto, ovvero della sua stipula? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla multa per guida con cellulare, quando scatta e come farla annullare, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Conclusione contratto: quando si verifica? La prassi in ambito contrattuale si sta progressivamente accostando alla tecnologia, ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 dicembre 2020) Molto spesso ci si interroga sui rapporti intercorrenti tra norme giuridiche e nuove tecnologie, cercando di capire se le prassi moderne possano essere compatibili, o meno, con il dettato di un articolo del Codice Civile o di qualche altra legge. Qui di seguito vogliamo vedere da vicino una questione pratica senza dubbio interessante e che merita risposta: può un sms, ovvero un messaggio inviato dal cellulare o smartphone, costituire la prova delladi un, ovvero della sua stipula? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla multa per guida con cellulare, quando scatta e come farla annullare, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: quando si verifica? La prassi in ambito contrattuale si sta progressivamente accostando alla tecnologia, ...

