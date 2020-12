Clamoroso Juventus-Napoli, la partita si deve giocare: il verdetto (Di martedì 22 dicembre 2020) Arriva la clamorosa sentenza su Juventus-Napoli, la partita va rigiocata. E’ quanto deciso dal collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini che ha deciso di ribaltare il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d’Appello. A questo punto dovrà essere trovata una nuova data per giocare la partita, non sarà di certo un’impresa facile, considerando i tanti impegni ravvicinati. Il Napoli aveva deciso di non partire dopo la positività al Coronavirus di due calciatore. La Lega Serie A ha sempre spinto per giocare, ma non si sono verificate le condizioni per raggiungere Torino. I primi due verdetti sono stati a sfavore del Napoli, adesso questa sentenza che ha ribaltato tutto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 dicembre 2020) Arriva la clamorosa sentenza su, lava rigiocata. E’ quanto deciso dal collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini che ha deciso di ribaltare ildi Tribunale federale e Corte Sportiva d’Appello. A questo punto dovrà essere trovata una nuova data perla, non sarà di certo un’impresa facile, considerando i tanti impegni ravvicinati. Ilaveva deciso di non partire dopo la positività al Coronavirus di due calciatore. La Lega Serie A ha sempre spinto per, ma non si sono verificate le condizioni per raggiungere Torino. I primi due verdetti sono stati a sfavore del, adesso questa sentenza che ha ribaltato tutto. L'articolo CalcioWeb.

Arriva la sentenza di Juventus-Napoli, la partita si dovrà giocare. E' quanto è stato deciso dal collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro Frattini ...

"Juventus-Napoli, come andrà il ricorso degli azzurri?". Nesti: "Ti dico come finirà"

Il cronista non ha eluso la domanda, anzi. Il cronista ha parlato così: "Io non credo che Juventus-Napoli si rigiocherà. Sono convinto che non ci saranno clamorosi colpi di scena. Il Napoli, però, a ...

