Caffè vietato, la sfida dei bar a Napoli: «Lo vendiamo lo stesso» (Di martedì 22 dicembre 2020) No, il Caffè no. Il Caffè del bar ce lo dovete lasciare. Va bene la pandemia. Va bene il distanziamento. Possiamo rinunciare al cenone in famiglia e al veglione di Capodanno. Ai regali... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 dicembre 2020) No, ilno. Ildel bar ce lo dovete lasciare. Va bene la pandemia. Va bene il distanziamento. Possiamo rinunciare al cenone in famiglia e al veglione di Capodanno. Ai regali...

CapitanCarla : RT @AnnaMariaDeFalc: Cioe' fra poco a #Napoli ci organizzeremo per fa' 'o bicchiere d'acqua sospeso, per ringraziare #DeLuca che ha vieta… - RosadiMaggio18 : RT @AnnaMariaDeFalc: Cioe' fra poco a #Napoli ci organizzeremo per fa' 'o bicchiere d'acqua sospeso, per ringraziare #DeLuca che ha vieta… - MariannaPrato : RT @AnnaMariaDeFalc: Cioe' fra poco a #Napoli ci organizzeremo per fa' 'o bicchiere d'acqua sospeso, per ringraziare #DeLuca che ha vieta… - jfktormento : RT @AnnaMariaDeFalc: Cioe' fra poco a #Napoli ci organizzeremo per fa' 'o bicchiere d'acqua sospeso, per ringraziare #DeLuca che ha vieta… - lightmoon972 : RT @AnnaMariaDeFalc: Cioe' fra poco a #Napoli ci organizzeremo per fa' 'o bicchiere d'acqua sospeso, per ringraziare #DeLuca che ha vieta… -

Ultime Notizie dalla rete : Caffè vietato Caffè vietato, la sfida dei bar a Napoli: «Lo vendiamo lo stesso» Il Mattino