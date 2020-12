Borse di studio per master antimafia, approvata la nostra proposta (Di martedì 22 dicembre 2020) La lotta alla criminalità organizzata si combatte su vari fronti, uno è quello della formazione. Con l’emendamento a mia firma alla legge di Bilancio finanziamo Borse di studio universitarie per avere personale sempre più formato sul contrasto alle mafie. In questi giorni la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento alla legge di Bilancio, a mia firma, con il quale istituiamo sei Borse di studio per frequentare un master di I o II livello interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata, da tenersi in tre università pubbliche italiane, rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud del Paese. È una buona notizia, sotto vari punti di vista. Intanto quello della formazione. L’approvazione di questa norma è un segnale importante, che mette l’accento su uno degli ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 22 dicembre 2020) La lotta alla criminalità organizzata si combatte su vari fronti, uno è quello della formazione. Con l’emendamento a mia firma alla legge di Bilancio finanziamodiuniversitarie per avere personale sempre più formato sul contrasto alle mafie. In questi giorni la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento alla legge di Bilancio, a mia firma, con il quale istituiamo seidiper frequentare undi I o II livello interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata, da tenersi in tre università pubbliche italiane, rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud del Paese. È una buona notizia, sotto vari punti di vista. Intanto quello della formazione. L’approvazione di questa norma è un segnale importante, che mette l’accento su uno degli ...

Cultura, turismo e istruzione sono molto gettonati. Ci sono il finanziamento per il training sui cadaveri ma anche i 300mila euro per 100 borse di studio per studenti under 25 per progetti per la P.a.

