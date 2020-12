Bestemmia Buffon, la procura Figc apre un fascicolo: i dettagli (Di martedì 22 dicembre 2020) Bestemmia Buffon, la procura Figc apre un fascicolo per quella frase ascoltata alla fine della gara di Parma Getty ImagesLa procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha aperto un fascicolo per la presunta Bestemmia del portiere della Juventus Gianluigi Buffon in occasione della gara di sabato 19 dicembre disputata a Parma. Dopo il comunicato dove sono stati riportati gli squalificati in merito all’ultimo turno di campionato, in rete non sono mancate le polemiche per l’assenza di Buffon. Tutti a chiedersi perché non fosse stato squalificato dopo quella Bestemmia udita chiaramente grazie ai microfoni a bordocampo e soprattutto all’assenza del pubblico che ... Leggi su ck12 (Di martedì 22 dicembre 2020), launper quella frase ascoltata alla fine della gara di Parma Getty ImagesLafederale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha aperto unper la presuntadel portiere della Juventus Gianluigiin occasione della gara di sabato 19 dicembre disputata a Parma. Dopo il comunicato dove sono stati riportati gli squalificati in merito all’ultimo turno di campionato, in rete non sono mancate le polemiche per l’assenza di. Tutti a chiedersi perché non fosse stato squalificato dopo quellaudita chiaramente grazie ai microfoni a bordocampo e soprattutto all’assenza del pubblico che ...

