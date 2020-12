Aspettando Godot | salvezza e redenzione

(Di martedì 22 dicembre 2020) In un sondaggio del Nation Theatre di Londra del 1998, rivolto a una giuria di 800 esperti di pièces teatrali, il testo di un dramma teatrale è risultato il più significativo del XX secolo:di Samuel Beckett. Samuel Beckett: l’infarto del tempo photocredits wikipedia.org Il drammaturgo è celeberrimo, più noto, quasi, con l’epiteto che gli è stato attribuito, piuttosto che con il suo nome. Beckett è infatti il padre del teatro dell’assurdo. Per capire cosa si debba intendere con “assurdo” in questo genere teatrale, si devono richiamare soprattutto certi concetti. Il primo è quello di esistenza. Si può dire che l’interpretazione, ormai, “tradizionale” diè quella secondo la quale Beckett abbia voluto mostrare che cos’è la vita: azioni e avvenimenti insensati che avvengono ...

Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 22/12/1989 - Si spegne a Parigi il drammaturgo irlandese Samuel Beckett autore di Aspettando Godot - - SanremoAncheNoi : RT @AccaddeOggi: 22/12/1989 - Si spegne a Parigi il drammaturgo irlandese Samuel Beckett autore di Aspettando Godot - - pagliaccetta3 : RT @Poesiaitalia: “Ecco gli uomini! Se la prendono con la scarpa quando la colpa è del piede.” Il #22dicembre 1989 moriva Samuel Beckett,… - Frances52779614 : RT @Poesiaitalia: “Ecco gli uomini! Se la prendono con la scarpa quando la colpa è del piede.” Il #22dicembre 1989 moriva Samuel Beckett,… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: “Ecco gli uomini! Se la prendono con la scarpa quando la colpa è del piede.” Il #22dicembre 1989 moriva Samuel Beckett,… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando Godot

Metropolitan Magazine Italia

Il Comitato Acqua Bene Comune Aspettando Godot ha promosso un focus sulla Gestione idrica in Irpinia e Recovery Fund. Il Comitato (costituito per la difesa della gestione pubblica dell’acqua) comunica ...“Adesso ci sono ancora dei punti da mettere in chiaro e mi sembra che siano dei punti abbastanza importanti”, continua Chiesa, “ho quasi l’impressione che l’ottimismo di ottobre non fosse suffragato d ...