Apple Car - La produzione potrebbe iniziare nel 2024 (Di martedì 22 dicembre 2020) da sempre un progetto ammantato di mistero, anche se ogni tanto spuntano indiscrezioni capaci di riaccendere discussioni e suggestioni: parliamo della Apple Car, che a Cupertino cercano di mantenere la più segreta possibile, forse per non scatenare eccessive aspettative. Gli ultimi rumors di di stampa arrivano dalla Reuters, che anticipa nuove tempistiche riguardo al programma di sviluppo, a più riprese oggetto di revisioni e dietrofront, dell'auto della Mela. Ora, secondo l'agenzia americana, la multinazionale fondata da Steve Jobs punterebbe ad avviare nel 2024 la produzione di una vettura elettrica e a guida autonoma, dotata, molto probabilmente, di una rivoluzionaria tecnologia proprietaria per la gestione delle batterie. Stop&Go. La Apple ha iniziato a manifestare il proprio interesse per il mondo delle ...

