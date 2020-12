Anche nell’anno del Covid i partiti non rinunciano a mancette in Manovra (Di martedì 22 dicembre 2020) Nei giorni scorsi si è tenuta la consueta discussione annuale sulla legge di bilancio 2021, una lunga maratona che ha prodotto un testo su cui verrà posta la fiducia in queste ore. Sono ben 320 gli emendamenti approvati e ogni partito ha portato avanti le sue rispettive battaglie, che ritroviamo nelle centinaia di pagine in cui sono indicati i vari finanziamenti a pioggia a cui si dovrebbe andare incontro nei prossimi anni. Sanità, scuola, lavoro la fanno da padrone in un anno che è stato terribile da questo punto di vista e che dunque rende necessarie più che mai le risorse, tanto per continuare a tenere testa alla pandemia, quanto per una ripresa che si spera arriverà il prima possibile. Ma accanto agli interventi nei settori chiave del paese, il documento finale uscito da giorni di discussione contiene una serie di stanziamenti che tutto sembrano tranne che appartenere allo stato di ... Leggi su wired (Di martedì 22 dicembre 2020) Nei giorni scorsi si è tenuta la consueta discussione annuale sulla legge di bilancio 2021, una lunga maratona che ha prodotto un testo su cui verrà posta la fiducia in queste ore. Sono ben 320 gli emendamenti approvati e ogni partito ha portato avanti le sue rispettive battaglie, che ritroviamo nelle centinaia di pagine in cui sono indicati i vari finanziamenti a pioggia a cui si dovrebbe andare incontro nei prossimi anni. Sanità, scuola, lavoro la fanno da padrone in un anno che è stato terribile da questo punto di vista e che dunque rende necessarie più che mai le risorse, tanto per continuare a tenere testa alla pandemia, quanto per una ripresa che si spera arriverà il prima possibile. Ma accanto agli interventi nei settori chiave del paese, il documento finale uscito da giorni di discussione contiene una serie di stanziamenti che tutto sembrano tranne che appartenere allo stato di ...

