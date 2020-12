Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020)DEL 21 DICEMBREORE 1905 FT BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA SALARIA PROVOCA CODE TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO INCIDENTE ANCHE SULLA FLAMINA CON CODE TRA CIMITERO FLAMINIO E BIVIO PER SACROFANO PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA RACCORDO ANULARE SITUAZIONE STAZIONARIA SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA A91FIUMICINO E TUSCOLANA, MENTRE IN INETERNA TRA CASSIA E SALARIA E Più AVANTI TRA BUFALOTTA E CASILINA. ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE PER IL TRAFFICO IN USCITA RIMANE CHIUSA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE CON RIPERCUSSIONI SU VIA RINALDO D’ACQUINO PERMANGONO LE CODE SULLA ...