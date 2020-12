Verona, ridotta di una giornata la squalifica di Barak. Tornerà per la prima del 2021 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Antonin Barak potrà tornare in campo nella prima gara del 2021. L’Hellas Verona, attraverso il proprio sito ufficiale, ha informato della riduzione operata alla squalifica del ceco: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C. ha ridotto da tre a due giornate effettive di gara, di cui una già scontata contro la Fiorentina, la squalifica del calciatore Antonin Barák, su reclamo proposto da Hellas Verona F.C., assistito dall’Avvocato Stefano Fanini”. Foto: Sito Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Antoninpotrà tornare in campo nellagara del. L’Hellas, attraverso il proprio sito ufficiale, ha informato della riduzione operata alladel ceco: “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della F.I.G.C. ha ridotto da tre a due giornate effettive di gara, di cui una già scontata contro la Fiorentina, ladel calciatore Antonin Barák, su reclamo proposto da HellasF.C., assistito dall’Avvocato Stefano Fanini”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

