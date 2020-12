Variante inglese del Covid | cosa sappiamo Identificare | isolare | tracciare

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020): ecco l’invito che i Paesi europei hanno ricevuto dal Centro Europeo per il controllo delle Malattie (ECDC) per affrontare l’allerta generata dalla “” del-19. Le autorità sanitarie pubbliche e i laboratori del Vecchio Continente sono stati chiamati ad analizzare i virus isolati in modo tempestivo peri casi della nuova, chi ha avuto contatti con persone positive ad essa o ha viaggiato nelle aree colpite. Intanto, in queste ore la cosiddetta “VUI-202012/01? (variant under investigation), identificata originariamente Regno Unito, sta generando interrogativi e incognite. Dalla trasmissibilità, passando per l’efficacia di vaccini e metodi diagnostici, fino alla sospensione dei ...