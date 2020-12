Un pescatore | Abbandonato dal mio peschereccio | minacciavano di tagliarmi la gola

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 21 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - “Sono statodal mio comandante che è scappato con il, neanche un padre abbandona un figlio e lui lo ha fatto. Non lo posso perdonare. Subito dopo sono stato picchiato dai militari libici, che mi hanno dato schiaffi, calci, ginocchiate. E midila. E le gambe. È stato terribile. Ho avuto paura di non rivedere più la mia famiglia. È stato un incubo durato più di tre mesi”. Bernardo Salvo, uno dei pescatori liberati in Libia, fa fatica a parlare. Lo sguardo dietro la mascherina è cupo. Seduto sul divano della sua abitazione tiene sulle ginocchia il piccolo Gabriele di dieci anni. “Il mio scrocchiolino”, lo chiama affettuosamente mentre lo bacia e lo accarezza. Accanto a ...