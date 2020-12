“Un giornalista è finito in ospedale”. Storie italiane, la troupe di Eleonora Daniele aggredita da 40 ragazzi: erano assembrati di fronte ad un bar (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per quanto ci sia una pandemia globale, le persone continuano ad assembrarsi come se niente fosse. Succede in ogni città, in ogni paesino: fino alle 18 ecco i ragazzi ammucchiati intorno al locale, mascherina abbassata per sorseggiare e grandi risate. Eppure il virus colpisce anche prima delle 18, incredibile ma vero. E lo sa bene anche Eleonora Daniele che ha inviato una troupe a Ponte Milvio, Roma per verificare cosa accadesse. A quel punto i giornalisti di Storie italiane hanno subito un’aggressione. Da quanto trapelato fino ad ora, come riporta Fanpage.it, il cameraman avrebbe ricevuto delle percosse da aggressori al momento non ancora identificati. I ragazzi a questo punto avrebbero attaccato in quanto non avrebbero apprezzato di essere ripresi. La ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per quanto ci sia una pandemia globale, le persone continuano ad assembrarsi come se niente fosse. Succede in ogni città, in ogni paesino: fino alle 18 ecco iammucchiati intorno al locale, mascherina abbassata per sorseggiare e grandi risate. Eppure il virus colpisce anche prima delle 18, incredibile ma vero. E lo sa bene ancheche ha inviato unaa Ponte Milvio, Roma per verificare cosa accadesse. A quel punto i giornalisti dihanno subito un’aggressione. Da quanto trapelato fino ad ora, come riporta Fanpage.it, il cameraman avrebbe ricevuto delle percosse da aggressori al momento non ancora identificati. Ia questo punto avrebbero attaccato in quanto non avrebbero apprezzato di essere ripresi. La ...

Franco Chieco, il giornalismo visto a 94 anni

«Ho cominciato a fare il giornalista – esordisce – quasi per caso: era il 1945, la guerra era finita da poco, e conobbi Nicola De Bellis, di Castellana, che mi chiese di collaborare al giornale che ...

