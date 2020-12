Tg Lazio | edizione del 21 dicembre 2020

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono stati 531 i test eseguiti ieri negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino su passeggeri di rientro dal Regno Unito. Uno è risultato positivo al tampone molecolare, per questo lo Spallanzani ha avviato la procedura per l’isolamento della sequenza del virus per verificare la cosiddetta variante. Dall’Istituto per le malattie infettive hanno spiegato che “i virus mutati sono una evenienza che si è già verificata dopo l’estate, quando il ceppo predominante in Europa, è stata una variante probabilmente introdotta dalla Spagna”. Negativo, invece, il tampone di un altro passeggero che era stato posto in isolamento. COVID, NESSUN FURTO BENI A PAZIENTE DECEDUTO AL SAN CAMILLO