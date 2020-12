"Svezia e Giappone stanno pagando il prezzo delle loro scelte eccezionali contro il Covid" (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Svezia e Giappone stanno pagando il prezzo della loro eccezionalità in tema Covid”. Così titola un articolo pubblicato sul sito d’informazione The Conversation a firma di Paul O’Shea, docente del Centre for East and South-East Asian Studies della Lund University che riflette sulle strategie alternative al lockdown adottate da alcune nazioni nel contrasto al Covid-19. “Due di queste sono Svezia e Giappone” scrive O’Shea, che prosegue: “I leader di entrambe le nazioni hanno enfatizzato il fatto che le loro costituzioni prevengono le violazioni delle libertà civili, quali lockdown e sanzioni. Entrambi i governi hanno fondato invece le proprie strategie su volontarismo, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) “ildellatà in tema”. Così titola un articolo pubblicato sul sito d’informazione The Conversation a firma di Paul O’Shea, docente del Centre for East and South-East Asian Studies della Lund University che riflette sulle strategie alternative al lockdown adottate da alcune nazioni nel contrasto al-19. “Due di queste sono” scrive O’Shea, che prosegue: “I leader di entrambe le nazioni hanno enfatizzato il fatto che lecostituzioni prevengono le violazionilibertà civili, quali lockdown e sanzioni. Entrambi i governi hanno fondato invece le proprie strategie su volontarismo, ...

Tom_Rayd3n : @VivaBombacci @winni_vincent @AlessioGori11 @Agenzia_Ansa @a_saba78 Tra l'altro è un dato di fatto che in Svezia ab… - VivaBombacci : @Tom_Rayd3n @winni_vincent @AlessioGori11 @Agenzia_Ansa @a_saba78 Se non erro era Navarro ad averlo detto. Premette… - BI_Italia : La Svezia ha lasciato aperti bar e ristoranti, e non ha neanche richiesto l'uso della mascherina negli ambienti pub… - SaliSimone : RT @Covidioti: Togliamo dall'elenco Giappone, Svezia, Norvegia, Taiwan, Corea del Sud, Vietnam e gli altri paesi che non hanno praticamente… - PESCECANEANZIO : RT @Covidioti: Togliamo dall'elenco Giappone, Svezia, Norvegia, Taiwan, Corea del Sud, Vietnam e gli altri paesi che non hanno praticamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia Giappone Svezia e Giappone stanno pagando il prezzo della loro eccezionalità in tema di Covid Business Insider Italia "Svezia e Giappone stanno pagando il prezzo delle loro scelte eccezionali contro il Covid"

“Svezia e Giappone stanno pagando il prezzo della loro eccezionalità in tema Covid”. Così titola un articolo pubblicato sul sito d’informazione The Conversation a firma di Paul O’Shea, docente del ...

Svezia e Giappone stanno pagando il prezzo della loro eccezionalità in tema di Covid

Una delle cose che hanno colpito maggiormente della pandemia di Covid-19 è proprio il modo estremamente diverso con cui si è reagito di nazione in nazione. Agli inizi del 2020, quando si sapeva poco d ...

“Svezia e Giappone stanno pagando il prezzo della loro eccezionalità in tema Covid”. Così titola un articolo pubblicato sul sito d’informazione The Conversation a firma di Paul O’Shea, docente del ...Una delle cose che hanno colpito maggiormente della pandemia di Covid-19 è proprio il modo estremamente diverso con cui si è reagito di nazione in nazione. Agli inizi del 2020, quando si sapeva poco d ...