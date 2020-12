Simeone: “Non vedo ancora Diego Costa titolare ma presto giocherà con Suarez” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alla vigilia della sfida ad alta classifica di domani in Liga, ha parlato Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, che ha presentato così la sfida contro la Real Sociedad: “Non vedo ancora Diego Costa nell’undici titolare ma può entrare a gara in corso. E’ un peccato che si sia infortunato in un buon momento della sua stagione, quando lui e Luis Suarez sono in forma sono pericolosissimi. Possono tranquillamente giocare insieme, ma dobbiamo avere pazienza”. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alla vigilia della sfida ad alta classifica di domani in Liga, ha parlato, tecnico dell’Atletico Madrid, che ha presentato così la sfida contro la Real Sociedad: “Nonnell’undicima può entrare a gara in corso. E’ un peccato che si sia infortunato in un buon momento della sua stagione, quando lui e Luissono in forma sono pericolosissimi. Possono tranquillamente giocare insieme, ma dobbiamo avere pazienza”. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

