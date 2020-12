Sambenedettese | Lescano | “Rigore? Non mi piace ricriminare”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020)nona nel girone B della Serie C con 24 punti dopo 16 turni di campionato. Domenica scorsa i rossoblu sono caduti sul campo del Cesena per 2-1, in una gara dove con un po’ più di fortuna, avrebbero potuto centrare un’importante vittoria in rimonta. Per parlare dell’ultimo match e conoscere qualcosa in più della formazione marchigiana, abbiamo intervistato l’argentino classe ’96 Facundo. Queste le sue parole. La gara con il Cesena Gara complessa ieri contro il Cesena. Puoi commentarcela? “Abbiamo preso un gol a freddo: quando inizi così è inevitabile che la gara sia in salita. Abbiamo avuto tantissime occasioni sia nel primo tempo, sia nel secondo quando li abbiamo chiusi nella loro area. Avremmo meritato di vincerla per tutto quello che abbiamo creato: pali, traverse e anche un po’ di sfortuna hanno contribuito alla ...