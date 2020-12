Rivelazione choc di Berlusconi | è stato Putin a far liberare i pescatori rapiti

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Silviosmaschera il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla sceneggiata libica. Altro che "successo del governo", a giocare un ruolo decisivo per la liberazione deidi Mazara del Vallo sequestrati èil leader russo Vladimir. Èlui "con le sue telefonate ad Haftar a farli, questa è la verità di quello che è successo", ha rivelato il fondatore di Forza Italia nel corso di una telefonata in vivavoce con Marco Marrone, l'armatore del Medinea, uno dei due pescherecci rientrati stamattina a Mazara del Vallo con i 18bloccati in Libia per 108 giorni giorni. "Non bisogna dirlo però; poi si dice che lui è un sostenitore di Haftar, ma non vuole che si dica", ha aggiunto ...