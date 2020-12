Riscatto Chelsea | 3-0 al West Ham e Tottenham agganciato

Leggi su itasportpress

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ilbatte un colpo e non perde il treno buono. I Blues vincono il derby londinese con ilHam e restano agganciati al gruppo con le altre inseguitrici del Liverpool capolista. A quota 25 con loro c'è anche ildi José Mourinho, sconfitto dal Leicester City. Le Foxes salgono a 27 punti, davanti di una lunghezza a Everton e Manchester United e a meno quattro dai Reds in testa.IL MATCHDopo due sconfitte consecutive, i Blues partono forte e trovano il vantaggio con Thiago Silva al 10': Mount batte l'angolo e trova il colpo di testa vincente del centrale difensivo brasiliano. Per una piacevole conferma ce n'è un'altra meno gradevole: infatti Timo Werner si conferma in difficoltà, fallendo una ghiotta occasione sul finire dell'incontro. Nella ripresa sale in cattedra Abraham. Al 79' viene servito bene dallo stesso Werner ...