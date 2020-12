Recensione Nokia 8 3 5G | ha qualcosa da dire ma il prezzo deve calare

Leggi su tuttoandroid

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La storia dietro questo8.3 5G è interessante, HMD Global ci puntava parecchio. Doveva essere lo smartphone del film No Time To Die, l’ultimo 007 di Daniel Craig. Il film però è stato rimandato più volte a causa della pandemia ed arriverà nelle sale ad Aprile 2021, lo smartphone invece non può più attendere L'articolo proviene da TuttoAndroid.