Pagamento pensioni 2021: il calendario ufficiale Inps (Di lunedì 21 dicembre 2020) Pagamento pensioni 2021: quali saranno le date di accredito per il prossimo anno? L’Inps le ha comunicate con l’apposita e attesa circolare di fine anno, la n. 148 del 18 dicembre 2020, nella quale informa anche della variazione degli importi in base al tasso di rivalutazione (pari allo 0, per il momento nel 2021, in aumento di poche briciole con l’ufficializzazione di quello del 2020) e al meccanismo della perequazione. Un mini-conguaglio che purtroppo non cambierà la vita in meglio ai pensionati. In ogni caso, se vi interessa sapere a quanto ammontano gli importi delle varie prestazioni e trattamenti previdenziali, vi invitiamo a consultare la circolare per intero a questo link. calendario Pagamento pensioni 2021: il comunicato ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 21 dicembre 2020): quali saranno le date di accredito per il prossimo anno? L’le ha comunicate con l’apposita e attesa circolare di fine anno, la n. 148 del 18 dicembre 2020, nella quale informa anche della variazione degli importi in base al tasso di rivalutazione (pari allo 0, per il momento nel, in aumento di poche briciole con l’ufficializzazione di quello del 2020) e al meccanismo della perequazione. Un mini-conguaglio che purtroppo non cambierà la vita in meglio ai pensionati. In ogni caso, se vi interessa sapere a quanto ammontano gli importi delle varie prestazioni e trattamenti previdenziali, vi invitiamo a consultare la circolare per intero a questo link.: il comunicato ...

GDS_it : #Pensioni, pagamento di gennaio 2021 in anticipo: ecco le date - INPS_it : #InpsComunica #ComunicatoStampa Previsto l’anticipo del pagamento delle #pensioni presso #PosteItaliane per i mesi… - fisco24_info : Pensioni Inps gennaio 2021, Poste italiane: pagamento anticipato : - Adnkronos : #Pensioni #Inps gennaio 2021, Poste italiane: pagamento anticipato - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni gennaio 2021 in anticipo anche per il mese di gennaio 2021,… -