Natale in zona rossa, sì alle visite fuori Comune. E nei giorni arancioni via libera anche fuori Regione (Di martedì 22 dicembre 2020) Nei 10 giorni "rossi" durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici anche in un Comune differente da quello di residenza o domicilio,... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 dicembre 2020) Nei 10"rossi" durante le feste disarà possibile andare a trovare parenti e amiciin undifferente da quello di residenza o domicilio,...

SkyTG24 : Dpcm Natale, da oggi vietati gli spostamenti anche tra regioni in zona gialla - Unomattina : Le regole di Natale: oggi domani e il 23 fanno riferimento al DPCM del #3dicembre mentre quelle che partono dal… - matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - simonmagic77 : RT @lamonicamaggi: Mercoledì 23 sarà ancora zona gialla, e allora vi faccio una proposta indecente: chi è di Roma e dintorni venga a trovar… - sole24ore : Per i genitori divisi la zona rossa non vieta Natale e Feste con i figli -