L' effetto boomerang e la necessità di ridefinire l’età adulta ai tempi del coronavirus

(Di lunedì 21 dicembre 2020) “E’ come se fossi tornato indietro nel tempo, sono intrappolato nel passato… Sto regredendo, non so come uscirne”. Siamo in macchina, fermi nel parcheggio di un supermercato, intenti a disegnare una breve cornice di normalità entro la quale raccontarci, ritrovare un’amicizia aldilà della crisi mondiale che desidera entrare, sbattendo violenta, come un mare in tempesta, contro i finestrini appannati. Fuori è buio, l’insegna luminosa del supermercato va ad intermittenza, forse è stanca pure lei; c’è un silenzio innaturale, rotto talvolta dai passi stanchi di qualche sconosciuto che si trascina lentamente verso l’auto, appesantito dalle buste della spesa, colme di farina, lievito, ansia, voglia di normalità. D’un tratto risuonano in lontananza le sirene della polizia: sobbalziamo, guardiamo furtivamente fuori, provando a dissimulare la preoccupazione di un controllo improvviso. Sebbene ...