Il futuro di The Mandalorian dopo la seconda stagione (Di lunedì 21 dicembre 2020) ATTENZIONE: spoiler sul finale della seconda stagione di The Mandalorian I fan di The Mandalorian sono rimasti molto sorpresi dal capitolo 16, l’ultimo episodio della seconda stagione: dopo aver assistito al lancinante addio fra Din Djarin e il piccolo Baby Yoda, infatti, un’altra forte emozione è arrivata a sorpresa dopo i titoli di coda. dopo una breve scena in cui Boba Fett torna a Tatooine per rimpossessarsi della fortezza che era stata di Jabba The Hut, compare una scritta che ci annuncia l’arrivo di un nuovo progetto, The Book of Boba Fett, previsto per il dicembre 2021. La rivelazione era stata in precedenza tenuta segreta, nonostante le tante novità sull’universo di Star Wars annunciate nelle scorse settimane. In molti si sono ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) ATTENZIONE: spoiler sul finale delladi TheI fan di Thesono rimasti molto sorpresi dal capitolo 16, l’ultimo episodio dellaaver assistito al lancinante addio fra Din Djarin e il piccolo Baby Yoda, infatti, un’altra forte emozione è arrivata a sorpresai titoli di coda.una breve scena in cui Boba Fett torna a Tatooine per rimpossessarsi della fortezza che era stata di Jabba The Hut, compare una scritta che ci annuncia l’arrivo di un nuovo progetto, The Book of Boba Fett, previsto per il dicembre 2021. La rivelazione era stata in precedenza tenuta segreta, nonostante le tante novità sull’universo di Star Wars annunciate nelle scorse settimane. In molti si sono ...

Ultime Notizie dalla rete : futuro The Assegnato il “Tractor of the Year 2020” - BKT: oggi vince il futuro con sostenibilità e digitalizzazione. PneusNews.it Hellas, Veloso-Ilic... si può Magnani, un mastino in più

L’Hellas di Firenze si specchia in Ivan Juric. Un azzardo coraggioso che nasce dalla necessità di mettere alla prova limiti e virtù.... Scopri di più ...

Real Madrid: nel 2021 l'estate giusta per acquistare Mbappè

Il Real Madrid sta lavorando al colpo dell’anno, o forse del secolo…sicuramente ad una di quelle trattative destinate a lasciare il segno, se dovesse realmente andare in porto. La crisi dovuto al Covi ...

