Fabio Fognini punta su Sinner | "Successi assicurati per dieci anni"

Il tennista di Arma di Taggia sostiene che il talento altoatesino rispetterà le tante attese riposte in lui. E in vista del prossimo anno Fabio Fognini avrà Mancini come coach: "Mi piacciono il suo talento e le sue motivazioni". Fabio Fognini si prepara per una nuova stagione da vivere al meglio possibile.

