Crotone, niente ambulanze a disposizione: la portano in Ape (F0TO) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Accadde lo scorso 17 dicembre nel capoluogo calabrese, dove si è fatto il possibile per portare a destinazione un'anziana signora. Valutato come un ennesimo caso di malasanità nella regione (che di malasanità è già abbastanza coma), questo potrebbe più essere calcolato come un "salvataggio in extremis". Il fatto avviene il 17 dicembre, quando Anna, una donna di 86 anni di Santa Severina accusa un malore e non può essere trasportata in ambulanza date le stradine strette e scoscese del piccolo borgo nel quale vive. Arriva dunque in soccorso della signora, la quale nel mentre ha urgente necessità di avere assistenza immediata, data l'insufficienza respiratoria e cardiaca accusata, un salvatore inaspettato: un Ape.

