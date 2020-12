Confimi | “Le imprenditrici più attente a digitale e green”

Leggi su dire

(Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi una su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevedere di aver cessato la propria attività nel 2025. Così in un comunicato Confimi industria su quanto emerso dall’indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero.Ma c’è di più. L’indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull’imprenditoria femminile promosso dal MiSE relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021.“Si tratta di una grande opportunità- ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema dell’imprenditoria femminile. Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l’economia globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali strategiche”.