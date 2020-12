Come funziona il kit digitalizzazione per ricevere uno smartphone in comodato gratuito per un anno (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le proposte che si stanno mettendo in campo per ridurre il divario digitale del paese e sostenere un’eventuale continuazione della didattica a distanza passano anche dalla Legge di bilancio 2021, che dovrà essere approvata in via definitiva entro la fine dell’anno. Nella manovra è infatti stato introdotto per la discussione in aula anche un emendamento che permetterà alle famiglie con redditi bassi di ricevere per un anno in comodato d’uso gratuito un cellulare connesso a internet, con incluso un abbonamento a due quotidiani. A chi si rivolge e Come funziona? In particolare, il kit di digitalizzazione – questo il nome scelto per la proposta –, se approvato e inserito nel testo definitivo, potrà essere richiesto da un cittadino ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le proposte che si stmettendo in campo per ridurre il divario digitale del paese e sostenere un’eventuale continuazione della didattica a distanza passano anche dalla Legge di bilancio 2021, che dovrà essere approvata in via definitiva entro la fine dell’. Nella manovra è infatti stato introdotto per la discussione in aula anche un emendamento che permetterà alle famiglie con redditi bassi diper unind’usoun cellulare connesso a internet, con incluso un abbonamento a due quotidiani. A chi si rivolge e? In particolare, il kit di– questo il nome scelto per la proposta –, se approvato e inserito nel testo definitivo, potrà essere richiesto da un cittadino ...

