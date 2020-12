Carote lesse all’insalata

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Se cercate un contorno leggero e dietetico non potete non scegliere queste , un piatto veramente speciale e semplice da preparare. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti: Segui Termometro Politico su Google NewsOlio extravergine di oliva Prezzemolo Sale Iniziamo la preparazione delle quindi per prima cosa prendete le, lavatele con cura e poi con l’aiuto di un pelaeliminate la buccia esterna, una volta che lesaranno tutte sbucciate tagliatele a rondelle. Continuate la preparazione delle quindi portate sul fuoco una pentola piena d’acqua e aggiungete le. Lasciate cuocere per circa una ventina di minuti da quando l’acqua arriva ad ebollizione. Nel frattempo tagliate il prezzemolo e prendete un contenitore in cui condire le ...