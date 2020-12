Brandon Semenuk | il Valentino Rossi della mtb entra a fare parte del Team MIPS

(Di lunedì 21 dicembre 2020)sta alla mountain bike comeal motociclismo: un atleta che evoca grandi imprese e capacità fuori dal comune. La sua specialità è lo slopestyle mtb, la disciplina più spettacolare, dove gli atleti studiano ed eseguono evoluzioni incredibili sfidando la gravità in bici su salti enormi. Numerosi i titoli conquistati dal biker nella sua lunga carriera cominciata nel 2011: tre volte medaglia d’oro al FMB World Tour e cinque volte vincitoreRed Bull Joyride. Inclusa la gara più estrema, la famosa Red Bull Rampage, il più grande evento di mountain bike freeride che ogni anno viene organizzato nelle lande desolate dello Utah. L'unico atleta ad averla vinta ben volte volte. Una prova di coraggio senza pari, che mette alla prova, oltre alla capacità di guida, anche il ...

Il campione canadese di mountain bike freeride entra a fare parte del Team MIPS, la tecnologia di sicurezza per i caschi ...MIPS ( Multi-Directional Impact Protection System), azienda leader mondiale nella tecnologia di protezione per caschi, annuncia oggi l’ultimo campione entrato a far parte del suo team: Brandon Semenuk ...