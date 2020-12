Premier League, Shearer boccia l’Arsenal: “Con questo atteggiamento retrocederà” (Di domenica 20 dicembre 2020) l’Arsenal sta vivendo una delle stagioni peggiori della sua storia in Premier League e, al momento, non sembra dare grandi segnali di risveglio. Una leggenda del calcio inglese come Alan Shearer, intervistato dalla ‘BBC’, ha ipotizzato addirittura una retrocessione per i Gunners che sarebbe senza ombra di dubbio davvero disastrosa: “Se l’Arsenal rimarrà in Premier League? Non ne sarei così sicuro. Sicuramente non lo farà con la formazione attuale e con l’atteggiamento dimostrato in questa stagione da alcuni calciatori. La squadra sta giocando male, nessuna creatività, i giocatori non lavorano abbastanza. Mikel Arteta deve preoccuparsi di fare affidamento su determinati giocatori se vuole mantenere il suo lavoro all’Arsenal. Solo dodici ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020)sta vivendo una delle stagioni peggiori della sua storia ine, al momento, non sembra dare grandi segnali di risveglio. Una leggenda del calcio inglese come Alan, intervistato dalla ‘BBC’, ha ipotizzato addirittura una retrocessione per i Gunners che sarebbe senza ombra di dubbio davvero disastrosa: “Serimarrà in? Non ne sarei così sicuro. Sicuramente non lo farà con la formazione attuale e con l’dimostrato in questa stagione da alcuni calciatori. La squadra sta giocando male, nessuna creatività, i giocatori non lavorano abbastanza. Mikel Arteta deve preoccuparsi di fare affidamento su determinati giocatori se vuole mantenere il suo lavoro al. Solo dodici ...

Premier League, Shearer boccia l’Arsenal: “Con questo atteggiamento retrocederà”

