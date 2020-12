Mara Venier | Domenica In | Zucchero ‘ci prova’ in diretta

(Di domenica 20 dicembre 2020)sono legati da una profonda amicizia e stima reciproca, i due nel corso dell’intervista aIn hanno ricordato quando nel 1995 scatenò la polemica la frase disull’Aids. Il cantante disse: “Ragazzi, abbiate cura di voi stessi: usate il preservativo. E se proprio non ce la fate, masturbat*vi.” La frase al tempo creò molto scalpore, era una società diversa da quella di oggi e la polemica durò per molto tempo, al punto che la forma superò il concetto, davvero importante, sopratutto all’epoca. Il discorso si è poi spostato su altro esi sono lanciati delle simpatiche avance. “C’è una legge del rock’n’roll che dice: se è secco fumalo, se è liquido bevilo, se è bionda caricala sul furgone” ha ...

zukosky10 : Guardate Mara Venier ora con Esposito. E capirete perché #DomenicaIn senza di lei è un’altra cosa. Con Mara è una c… - chxngbae : mara venier segretamente deobi - bergonzi89 : La progressiva ninchizzazione di Mara Venier.Comunque mia zia portava la 12a...#domenicain - mckinnonwife : Ci sta Mara Venier che balla col cartonato di Zucchero. Ma di che stiamo parlando - howyoudoinnx : Io come Mara Venier quando baciavo il poster di Tom Kaulitz #domenicain -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Il due sono oggi impegnati come ospiti nel salotto di Mara Venier, che presenterà come ogni domenica, Domenica In, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Stefano De Martino dovrà leggere un ...A “Domenica In”, Zucchero conquista il pubblico di Rai Uno con un incredibile performance live da casa sua tra brani del nuovo disco D ...