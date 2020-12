Liverpool | l’esultanza di Mané ha una dedica molto speciale per un ragazzo diversamente abile…

Leggi su itasportpress

(Di domenica 20 dicembre 2020) Segna ed esulta Sadioe lo fa per il suo gol ma con un pensiero ancora più bello e importante:re, e in questo caso copiare, l'esultanza consigliatagli da un suo "nuovo amico". A rendere partecipi della motivazione che ha portato l'attaccante dela festeggiare con un bacio alla mano e poi uno sguardo al cielo è la stessa società Reds che con un filmato sui social ha rivelato il bel gesto del proprio tesserato.L'esultanzadicaption id="attachment 1068233" align="alignnone" width="756"(screenshot twitter)/captionUn dono ad un suo grande fan che, evidentemente, ha perso suo nonno di recente.è stato messo in contatto con un fanabile a cui è stato chiesto di scegliere un'esultanza che l'attaccante ...