LIVE – Modena-Fano 1-0, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA) (Di domenica 20 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Modena-Fano, match valido per la sedicesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive hanno agganciato il terzo posto e ora vogliono continuare a sognare, mentre i marchigiani dopo un avvio shock, sembrano in leggera ripresa e sono a caccia di preziosi punti in ottica salvezza. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 20 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Modena – Gagno, Bearzotti, Pergreffi, Zaro, Mignanelli, Prezioso, Gerli, Davì, Tulissi, Scappini, Monachello. Fano – Meli, Cargnelutti, Zigrossi, Brero, Rillo, Paolini, Amadio, Said, Carpani, ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladi, match valido per la sedicesima giornata di. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive hanno agganciato il terzo posto e ora vogliono continuare a sognare, mentre i marchigiani dopo un avvio shock, sembrano in leggera ripresa e sono a caccia di preziosi punti in ottica salvezza. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 20 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA– Gagno, Bearzotti, Pergreffi, Zaro, Mignanelli, Prezioso, Gerli, Davì, Tulissi, Scappini, Monachello.– Meli, Cargnelutti, Zigrossi, Brero, Rillo, Paolini, Amadio, Said, Carpani, ...

zazoomblog : LIVE – Modena-Fano 1-0 Serie C 2020-2021: girone B (DIRETTA) - #Modena-Fano #Serie #2020-2021: - luke_luek : Paco De Lucia, Al Di Meola and John McLaughlin live in Modena - robertostrozzi : RT @silviastanghel1: Vasco Rossi - I soliti (Live Modena Park versione bluray) - YouTube ?@robertostrozzi? - silviastanghel1 : Vasco Rossi - I soliti (Live Modena Park versione bluray) - YouTube ?@robertostrozzi? - paolobelliswing : RT @PopCafe_: Alternative Capodanno? Ci pensa @paolobelliswing ! #paolobelli #capodanno #concerto #teatropavarotti #modena #live #31dicemb… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Modena LIVE, MODENA-FANO 1-0: VANTAGGIO DI PERGREFFI Modena Sportiva RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: che poker per il Bari!

Risultati Serie C, classifiche dei tre gironi e diretta gol live score delle partite per la 16^ giornata di campionato oggi, domenica 20 dicembre 2020.

LIVE – Modena-Fano, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA)

La diretta live di Modena-Fano, match valido per la sedicesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive hanno agganciato il terzo posto e ora vogliono ...

Risultati Serie C, classifiche dei tre gironi e diretta gol live score delle partite per la 16^ giornata di campionato oggi, domenica 20 dicembre 2020.La diretta live di Modena-Fano, match valido per la sedicesima giornata di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive hanno agganciato il terzo posto e ora vogliono ...