L' assoluzione di Virginia Raggi aumenta la distanza tra Pd e M5s

AGI - L'assoluzione di Virginia Raggi ricompatta il Movimento 5 stelle sulla sindaca di Roma. Esultano Luigi Di Maio e Vito Crimi. "E' stata colpita da fuoco amico", l'accusa di Alessandro Di Battista e anche la prima cittadina della capitale si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Ora però con Raggi che rafforza la sua posizione aumenta la distanza con il Pd. Il partito del Nazareno va avanti per la sua strada, non sosterrà la sindaca. "Sono contento che Virginia Raggi sia riuscita a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Dalla sindaca mi dividono molte cose: visioni politiche e temi amministrativi. Ma è addirittura ovvio dire che il confronto o la battaglia politica nulla deve avere a che fare con le vicende giudiziarie", ha ...

matteorenzi : L’assoluzione di Virginia #Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari… - c_appendino : Felice per l'assoluzione anche in secondo grado di @virginiaraggi, che è innanzitutto una buona notizia per Roma.… - FedericoDinca : L'assoluzione di @virginiaraggi in appello è una notizia bellissima che conferma la trasparenza del suo operato. Ro… - MassimoPiampian : RT @FedericoDinca: L'assoluzione di @virginiaraggi in appello è una notizia bellissima che conferma la trasparenza del suo operato. Roma è… - valitutto67 : RT @matteorenzi: L’assoluzione di Virginia #Raggi è una bellissima notizia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari si sco… -