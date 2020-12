Inzaghi | “Manca qualche punto in classifica ma le prestazioni c’erano sempre state Luis Alberto è importantissimo per noi”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Simoneha commentato così a Sky Sport l’ottima vittoria dei suoi contro il Napoli:“Solo le grandi sfide accendono la Lazio? Vedendo le ultime gare può venire questo dubbio, dobbiamo essere realisti, in campionato cima leanche con Benevento e Verona. Abbiamo sbagliato del tutto solo la gara in casa contro l’Udinese.L’abbraccio con? Veniamo da due giorni di analisi, sappiamo di avere delle potenzialità e ne abbiamo parlato col gruppo. C’è un grande rapporto con, ma con tutto il gruppo è così. Lui ha avuto il Covid, combatte con una una pubalgia fastidiosa che non gli permette di allenarsi, cerchiamo di stargli vicino tutti ...