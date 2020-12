Il Museo Correale di Sorrento

(Di domenica 20 dicembre 2020)non è solo mare, ma soprattutto cultura e tradizioni. Tutti i turisti che si fermano adovrebbero visitare ildi Terranova di, una eccellenza che in molti hanno dichiarato il più beldi provincia d’Italia.Infatti ilsi trova nel cuore died è custode di un patrimonio storico importante. L’edificio era la residenza estiva della famiglia, circondanta da un meraviglioso giardino. Ilè dedicato agli amanti del bello e della raffinatezza. Infatti si possono ammirare importanti reperti archeologici e quadri dei secoli XVII, XVIII. In questo contesto anche il mobilio è stato conservato, cosa ...

ObiettivoN : Addio a Filippo Merola direttore del Museo Correale di Sorrento: il ricordo del presidente Mauro e del sindaco Copp… - GiuseppeLeone20 : Filippo Merola, un galantuomo del Novecento. Addio al direttore del Museo Correale di Sorrento - ildenaro_it : #FilippoMerola, un #galantuomo del #Novecento. #Addio al #direttore del @MuseoCorreale di #Sorrento di… - rep_napoli : Addio a Filippo Merola, direttore del Museo Correale di Sorrento [di paolo de luca] [aggiornamento delle 12:32] -

Ultime Notizie dalla rete : Museo Correale

La Repubblica

Lutto a Sorrento, è venuto a mancare a causa di un improvviso malore il Direttore del Museo Correale Filippo Merola. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il personale e i collaboratori del ...di Giuseppe Leone* Nel mezzo di dicembre, in un anno così strano e difficile, quando il tempo sembra essere sospeso tra la speranza del Natale vicino e la paura per la pandemia ancora in corso, se n’è ...