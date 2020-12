I 18 pescatori liberati sono arrivati a Mazara del Vallo (Di domenica 20 dicembre 2020) I 18 pescatori liberati dei due pescherecci Medinea e Antartide sequestrati in Libia sono arrivati a Mazara del Vallo sotto il suono liberatorio di una motovedetta. A tre mesi dal loro rapimento entrano trionfanti al porto della località siciliana dopo 108 giorni di prigionia. Erano partiti venerdì all’una di notte da Bengasi e dopo 60 ore di viaggio rientrano finalmente a casa e potranno cosi trascorrere il Natale con le proprie famiglie. Ad attenderli le autorità e i familiari Ad attenderli familiari ed amici insieme alle autorità. Dopo la visita dei medici a bordo i marinai si sottoporranno a un doppio tampone nei gazebo allestito al porto. “Oggi è il nostro Natale, anticipato di qualche giorno” dice Marco Marrone, armatore della Medinea arrivato presto al porto per ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 20 dicembre 2020) I 18dei due pescherecci Medinea e Antartide sequestrati in Libiadelsotto il suono liberatorio di una motovedetta. A tre mesi dal loro rapimento entrano trionfanti al porto della località siciliana dopo 108 giorni di prigionia. Erano partiti venerdì all’una di notte da Bengasi e dopo 60 ore di viaggio rientrano finalmente a casa e potranno cosi trascorrere il Natale con le proprie famiglie. Ad attenderli le autorità e i familiari Ad attenderli familiari ed amici insieme alle autorità. Dopo la visita dei medici a bordo i marinai si sottoporranno a un doppio tampone nei gazebo allestito al porto. “Oggi è il nostro Natale, anticipato di qualche giorno” dice Marco Marrone, armatore della Medinea arrivato presto al porto per ...

